Минюст: Физлиц могут оштрафовать за проведение семейных торжеств и вход в магазин или аптеку без маски
Он отметил, что обязательно будут привлекаться к ответственности люди, которые проводят семейные торжества, свадьбы и другие массовые мероприятия, несмотря на запрет.
"Здесь будет применяться 425-я статья Кодекса об административных правонарушениях. В первый раз штраф составит порядка 83 тысяч тенге. Надо понимать, что если такое мероприятие привело к массовому заражению, то штрафы будут значительно выше. А если в дальнейшем болезнь приведёт к негативным последствиям, то возможно наступление уголовной ответственности", – сказал Марат Бекетаев.
Министр добавил, что подход к ответственности за ношение маски также дифференцированный.
"На пробежку и на прогулку можно выходить на улицу. Для лиц, которые передвигаются по улицам группами не больше трёх человек, не будет никаких штрафов. Если вы выйдете на улицу без маски, то за это никакой ответственности не будет. А если вы зайдёте в аптеку или в магазин без маски, тогда уже наступает ответственность, так как это уже является закрытым помещением", – разъяснил министр юстиции.
Также глава Минюста отметил, что казахстанцы могут в период карантина выехать на отдых семьёй.
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