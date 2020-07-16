Можно ли выезжать на природу во время карантина, ответил министр

Министр юстиции Марат Бекетаев ответил, можно ли казахстанцам выезжать на отдых на природу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Надо смотреть, где вы конкретно планируете отдых. Есть места, где акиматы установили ограничение, это места массового скопления людей - городские пляжи, парки. Естественно, нахождение там будет считаться нарушением", - сказал Бекетаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

По словам министра, выезжать на природу разрешается в составе членов одной семьи.

"В целом выезжать на природу можно. Нельзя допускать большого скопления людей. Если несколько семей вместе, тогда это нарушение правил социального дистанцирования. Одна семья может спокойно выехать. При этом все правила нужно соблюдать", - заключил министр юстиции.