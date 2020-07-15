Детский омбудсмен надеется, что к её предложению прислушается межведомственная комиссия, передает Informburo.kz.

Сумма социальных выплат во время карантина должна зависеть от количества детей в семье, считает уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин.

"Вопрос по выплатам в 42 500 тенге. Я бы с этой суммой поспорила. У меня было предложение, чтобы соцподдержка выплачивалась исходя из количества детей. Насколько я видела, Российская Федерация всю помощь семьям направила через детей. То есть они на каждого ребёнка рассчитали меры поддержки, мне кажется это более разумно", – сказала Аружан Саин в эфире программы AntikorLive в Facebook.

По её мнению, Министерство финансов и Министерство труда и соцзащиты должны учитывать, что если одному человеку на 42 500 тенге "может быть, как-то можно протянуть", то семье с несколькими детьми прожить на эти деньги уже очень сложно. Она надеется, что соответствующие ведомства смогут экстренно пересмотреть размер выплат.

"Я ещё официально никуда не отправляла (это предложение. – Авт.). Может, пользуясь вашим эфиром, озвучивая публично, можно обойтись без каких-то официальных писем, и наша межведомственная комиссия примет это к сведению. Если нужно я, конечно, отправлю официально", – добавила детский омбудсмен.

В Казахстане с 5 июля усилили карантин. 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил его до конца июля. Он отметил, что нуждающимся казахстанцам выплатят по 42 500 тенге.