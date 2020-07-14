Мужчину, который остался на улице после выписки из горбольницы Костаная, поместили в областную больницу

30 июня Александр (фамилию мужчина просил не называть) был выписан из городской больницы Костаная, на базе которой развернули провизорный стационар. В больницу он поступил 25 июня с переломом шейки бедра. По его словам, готовили к протезированию.

Фото Георгия ГОВОРОВА

После выписки Александр две недели жил на улице, он не мог самостоятельно передвигаться. "НГ" сообщила об этом 13 июля, в тот же день его госпитализировали в Костанайскую областную больницу.

Как сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА, из городской больницы Александра должны были забрать друзья, но они этого не сделали по неизвестным причинам.

- Сейчас он находится в травмотологическом отделении областной больницы, у него обострение хронического заболевания тромбофлебит, - пояснила Жилкибаева. - Ближайшие 10 дней он будет на обеспечении больницы, но после выписки им должны заняться социальные службы. У него к тому же остеомиелит, это прямое серьёзное противопоказание к проведению операции. Действительно, его выписали из городской больницы. Он сам мне сегодня говорил, что его встретили друзья. Жил он в Рудном при церкви "Надежда". Но что-то у него не получилось, он остался на улице. Его полиция отвозила в областную больницу, на тот момент у него не было показаний к госпитализации. Был на приёме у травматолога, ему подарили костыли. Сейчас он проходит лечение.

В пресс-службе напомнили, что плановая госпитализация в медучреждения области сейчас приостановлена.

По информации "НГ", у Александра в Рудном есть совершеннолетняя дочь. Но он с ней давно не общался, хотя родительских прав лишён не был.

В отделе занятости акимата Костаная сообщили, что Александра после выписки, скорее всего, определят в центр ресоциализации, где ему будет оказана необходимая помощь.