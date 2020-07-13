Бывший пациент горбольницы Костаная после ее преобразования в провизорный стационар оказался на улице

Александр (фамилию мужчина просил не называть) не может самостоятельно передвигаться. 25 июня он сломал шейку бедра и был доставлен в горбольницу Костаная. А через 5 дней его выписали, так как на базе больницы развернули провизорный стационар для больных COVID-19.

Об Александре "НГ" сообщил наш читатель, который тоже назвал только имя - Шахман.

- Я живу неподалёку. Пару дней мимо ходил, внимания не обращал сначала. Потом смотрю - у него костыли, - рассказал Шахман. - Помогаю продуктами. Я состою в чате бизнесменов, кинул клич, нашлись девушки, которые привезли инвалидную коляску для передвижения.

Почти 2 недели Александр пролежал на матрасе на улице в десятке метров от городской больницы. Ноги сильно опухли.

- В гостинице "Звёздная" 25 июня споткнулся, упал, вызвали скорую, которая отвезла меня в городскую больницу. Сразу госпитализировали, но операцию отложили, - рассказал "НГ" Александр. - В больнице системы капали и уколы кололи. Сразу сказали, что нужна операция, в тазобедренный состув нужен протез. А через 5 дней выписали. Ладно бы я ходить мог, не возмущался бы, но в карточке же написано - постельный режим. На коляске вывезли на крылечко и всё. Охранник стул дал и я сидел на нём. Потом на лавочках сидел. Скорая вызывала милицию, они возили меня в областную больницу, там тоже не берут никак. Говорят, мест нет. Просили сходить в поликлиннику, зарегистрироваться на портале госуслуг, а как я это сделаю... В областной дали костыли. Я упал на улице, меня прохожие подняли и полицейские отвезли обратно.

Александр - не совсем обычный бомж. У него есть удостоверение личности. До того, как попал в больницу, работал и снимал жильё в Рудном. Там остались его вещи. А вот с работы уже уволили.

- Уже 15 лет я не имею своего жилья, так получилось. Работал водителем, слесарем, на стройке разнорабочим был, - говорит Александр. - Мне нужна помощь медиков. Пока помогают костанайцы, вот коляску предоставили. Участковый обещает помочь с устройством в костанайский центр адаптации.

Фото Георгия ГОВОРОВА