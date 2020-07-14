Общественные слушания ГКП "КТЭК" пройдут в июле в формате онлайн

Как и слушания ГКП "Костанай-Су", в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе отчет тепловой компании пройдет онлайн. Об этом пресс-служба ГКП написала в своем посте.

Слушания назначены на 30 июля, начало - в 13:00 на странице ГКП "КТЭК" в Instagram - @gkp.ktek. Как отметили в теплокомпании, на слушаниях они планируют отчитаться о деятельности предприятия за первое полугодие 2020 года. Будет ли возможность задавать вопросы в прямом эфире и получать на них ответы, пресс-служба в посте не уточняет.

