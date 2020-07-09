Отчет о работе за первое полугодие ГКП "Костанай-Су" проведет в формате онлайн

В связи с эпидситуацией слушания пройдут в онлайн-формате. Об этом ГКП сообщило на своей странице в Instagram.

- ГКП "Костанай-Су" в установленном законом порядке проводит отчёт перед потребителями и иными заинтересованными лицами о деятельности предприятия за 1 полугодие 2020 года по предоставлению регулируемых услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и по отводу и очистке сточных вод, - говорится в сообщении.

Слушания по отчёту состоятся 29 июля в 15.00 по адресу пр. Абая, 19, актовый зал. Но ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации всех желающих приглашают присутствовать на слушаниях онлайн - на официальной странице ГКП в Instagram.

