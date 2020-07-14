Передача вируса происходит среди родственников, и это привело к увеличению общего числа заражений, отметили в организации передает Informburo.kz.

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Если бы жители Казахстана после снятия ограничений в июне соблюдали простые рекомендации ВОЗ, то ситуация могла бы быть другой. Об этом в интервью сайту ООН заявила руководитель странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль."Нас очень тревожит поведение населения – после снятия карантина отнюдь не все соблюдают необходимые меры предосторожности, в том числе физическую дистанцию – особенно в семьях <...> Передача вируса происходит среди родственников, и это привело к увеличению общего числа заражений. Сильно возросла нагрузка на систему здравоохранения и ей необходима поддержка", – рассказала Кэролайн Кларинваль.

Она подчеркнула, что многое зависит от того, как население реагирует на снятие карантина.

"Если бы люди соблюдали физическую дистанцию и простые рекомендации ВОЗ, то ситуация могла бы быть другой. В то же время не нужно забывать о социально-экономических последствиях карантина, которые нужно учитывать, принимая эпидемиологические меры", – сказала глава представительства ВОЗ в РК.

Она отметила, что и после того, как в Казахстане ввели новые карантинные меры, число новых случаев продолжает расти с каждым днём.

Кэролайн Кларинваль также прокомментировала случаи заражения медиков.

"Эпидемиологическому контролю никогда не уделялось большого внимания – по всему миру. В эту область, как правило, не вкладывали больших средств. Кроме того, очень важно наличие опыта и необходимых навыков <...> Казахстан – большая страна с разветвлённой сетью учреждений здравоохранения, и для того, чтобы обучить всех медработников, обеспечить их средствами защиты, требуются колоссальные усилия", – отметила глава представительства.

Она подчеркнула, что на фоне роста инфекций работники системы здравоохранения ежедневно проделывают огромную работу, обеспечивая лечение пациентов.

"И об этом не все помнят и не все это ценят. Такое отношение влияет на их психологическое состояние и на мотивацию", – встала на защиту медработников Кэролайн Кларинваль.

Глава представительства ВОЗ в РК также заявила, что не надо делать поспешных выводов о вспышке пневмонии в стране.

"Да, с начала июня увеличилось количество случаев пневмонии и нам поручили разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения как раз этим и занимается. Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, должны собрать данные, и проанализировать их. Я повторю то, что сказал д-р Райан: скорее всего, это Covid-19. Возможно, какие-то пациенты поздно обратились за помощью, у них есть признаки пневмонии, но мы пока не можем отследить наличие вируса. Нужно также выяснить возможности местных лабораторий, мы знаем, что порой бывают так называемые ложные негативные результаты. Всё это станет предметом оценки, ВОЗ также направит в страну группу экспертов в области лабораторных исследований. Тут могут быть самые разные причины, но главное – не спешить с выводами, поскольку у нас ещё нет необходимой информации", – сказала Кэролайн Кларинваль.

Ранее исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вспышка пневмонии в Казахстане, скорее всего, является Covid-19.