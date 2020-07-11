"Запасы СИЗ восполняются постоянно" - Управление здравоохранения ответило на видеообращение пациентки провизорного стационара Костаная

Пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области распространила ответ на видеообращение пациентки провизорного стационара Танзили ВИХРОВОЙ, которая ранее заявила, что врачам не хватает одноразовых средств индивидуальной защиты (СИЗов).

Танзиля Вихрова /Кадр из видеозаписи

Приводим текст ответа полностью.

"Уважаемая Танзиля Абузаровна, благодарим вас за добрые слова в адрес наших врачей, сестёр и санитарок. За объективную оценку их тяжёлого труда. Действительно, сейчас каждый, кто находится на передовой борьбы с коварной инфекцией - герой. Их труд - ежедневный подвиг по спасению жизней с риском для своей собственной. Более 200 врачей работают сегодня в инфекционных и провизорных стационарах области. На помощь коллегам в стационары направляются врачи из поликлиник. Есть командированные из районов в город.

Вы правильно заметили - медицинские работники действительно устали, они подолгу не видят свои семьи и своих близких. Они в зоне повышенного риска. Повышенной физической, эмоциональной и моральной нагрузки. Такая профессия. В которой не бывает случайных людей. К сожалению, в нашей области сохраняется дефицит кадров, как среди врачей, так и среди специалистов среднего звена. Но работа в этом направлении ведётся довольно активно. Только в прошлом году в область приехали работать 250 врачей. В этом году ожидаем 227 молодых специалистов. Увеличено вдвое количество государственных грантов вКкостанайском медицинском колледже на сестринское и фельдшерское дело.

Управление и министерство здравоохранения, акимат области прилагает все усилия, чтобы труд медицинских работников был безопасным и достойно оценен. Все медики, которые имеют дело с covid-19, получают ощутимые доплаты к заработной плате. Все работники обеспечены СИЗ, как одноразовыми, так и многоразовыми. В данный момент медицинские учреждения области не испытывают дефицита в средствах защиты. Сейчас в провизорном стационаре городской больницы в наличии: СИЗ одноразовые - 684 единицы, многоразовые защитные костюмы - 196 штук, маски одноразовые - 5 600 штук. Кислород и медикаменты в достаточном количестве.

На складе провизорного центра городской больницы - 1 000 одноразовых, 200 многоразовых костюмов и 4 000 масок.

По мере использования запасы СИЗ восполняются постоянно.

Еще раз благодарим вас, Танзиля Абузаровна, за беспокойство и поддержку медицинских работников. Желаем скорейшего выздоровления и восстановления. Берегите себя".