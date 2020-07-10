График движения дачных автобусов утвердили в акимате Костаная на ближайшие выходные

Тимур ГАФУРОВ

10 июля 2020, 21:40 |  ЖКХ

В соответствии с постановлением главного санитарного врача Костанайской области № 38 от 10 июля 2020 года на территории региона с 00.00 субботы, 11 июля, до 00.00 понедельника, 13 июля, будет ведет режим локдауна.

В связи с этим будет в Костанае приостановят движение общественного транспорта за исключением дачных маршрутов.

Фото из архива "НГ"

Движение дачных маршрутов будет осуществляться утром - с 07:00 до 09:00, в вечернее время с 19:00 до 21:00.

Маршрут

Остановка

Время

Остановка

Время

5

Мкр. Аэропорт

07:00

СО «Текстильщик-1»

07:00

08:00

08:00

09:00

09:00

19:00

19:00

20:00

20:00

21:00

21:00

7

СО«Текстильщик-2»

07:00

СО «Садовод»

08:00

09:00

19:00

20:00

21:00

8

2-ой Костанай

07:00

СО «Геолог»

08:00

09:00

19:00

20:00

21:00

42

Рабочая

09:00

Железнодорожное

19:00

101

Заречный

07:00

ЖД Бокзал

07:00

08:00

08:00

09:00

09:00

19:00

19:00

20:00

20:00

21:00

21:00

104

 

ЖД Вокзал

07:00

Мелиоратор

07:30

08:00

08:30

19:00

19:30

20:00

20:30

108

 

Драмтеатр

08:10

Психбольница

09:00

25 магазин

19:50

20:15

20:45

21:00

113

 

ДК Мирас

08:25

СО «Пригородное»

09:00

19:25

20:00

113А

 

ЖД Вокзал

07:20

СО «Пригородное»

08:20

09:00

19:20

20:20

113Б

 

СО «Геолог»

07:00

СО «Пригородное»

08:10

19:00

20:00

114

 

Маг. Радуга

08:10

СО «Колос»

09:00

19:00