График движения дачных автобусов утвердили в акимате Костаная на ближайшие выходные

В соответствии с постановлением главного санитарного врача Костанайской области № 38 от 10 июля 2020 года на территории региона с 00.00 субботы, 11 июля, до 00.00 понедельника, 13 июля, будет ведет режим локдауна.

В связи с этим будет в Костанае приостановят движение общественного транспорта за исключением дачных маршрутов.

Фото из архива "НГ"

Движение дачных маршрутов будет осуществляться утром - с 07:00 до 09:00, в вечернее время с 19:00 до 21:00.