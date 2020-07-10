График движения дачных автобусов утвердили в акимате Костаная на ближайшие выходные
Тимур ГАФУРОВ
В соответствии с постановлением главного санитарного врача Костанайской области № 38 от 10 июля 2020 года на территории региона с 00.00 субботы, 11 июля, до 00.00 понедельника, 13 июля, будет ведет режим локдауна.
В связи с этим будет в Костанае приостановят движение общественного транспорта за исключением дачных маршрутов.
Фото из архива "НГ"
Движение дачных маршрутов будет осуществляться утром - с 07:00 до 09:00, в вечернее время с 19:00 до 21:00.
|
Маршрут
|
Остановка
|
Время
|
Остановка
|
Время
|
5
|
Мкр. Аэропорт
|
07:00
|
СО «Текстильщик-1»
|
07:00
|
08:00
|
08:00
|
09:00
|
09:00
|
19:00
|
19:00
|
20:00
|
20:00
|
21:00
|
21:00
|
7
|
СО«Текстильщик-2»
|
07:00
|
СО «Садовод»
|
08:00
|
09:00
|
19:00
|
20:00
|
21:00
|
8
|
2-ой Костанай
|
07:00
|
СО «Геолог»
|
08:00
|
09:00
|
19:00
|
20:00
|
21:00
|
42
|
Рабочая
|
09:00
|
Железнодорожное
|
19:00
|
101
|
Заречный
|
07:00
|
ЖД Бокзал
|
07:00
|
08:00
|
08:00
|
09:00
|
09:00
|
19:00
|
19:00
|
20:00
|
20:00
|
21:00
|
21:00
|
104
|
ЖД Вокзал
|
07:00
|
Мелиоратор
|
07:30
|
08:00
|
08:30
|
19:00
|
19:30
|
20:00
|
20:30
|
108
|
Драмтеатр
|
08:10
|
Психбольница
|
09:00
|
25 магазин
|
19:50
|
20:15
|
20:45
|
21:00
|
113
|
ДК Мирас
|
08:25
|
СО «Пригородное»
|
09:00
|
19:25
|
20:00
|
113А
|
ЖД Вокзал
|
07:20
|
СО «Пригородное»
|
08:20
|
09:00
|
19:20
|
20:20
|
113Б
|
СО «Геолог»
|
07:00
|
СО «Пригородное»
|
08:10
|
19:00
|
20:00
|
114
|
Маг. Радуга
|
08:10
|
СО «Колос»
|
09:00
|
19:00
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