Режим локдауна вновь введут в Костанайской области на ближайшие выходные

Постановление, которое вступает в силу с 00:00 субботы, 11 июля, подписал сегодня заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.

Фото Ксении РЕБИК

Режим локдауна на территории Костанайской области устанавливается до 00:00 понедельника, 13 июля 2020 года. В связи с чем:

1) запрещен выход жителям из мест проживания, за исключением случаев:

- выхода на работу;

- обращения за медицинской помощью;

- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах;

- выноса мусора;

- проезда на дачу;

- поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующих постоянного ухода;

- выгула животных.

2) запрещены все виды игровой и развлекательной деятельности;

3) запрещена деятельность общественного транспорта (за исключением дачных маршрутов с определением графика движения акиматами городов);

4) приостановлена деятельность объектов общественного питания, всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания;

5) приостановлена деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;

6) приостановлена деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.