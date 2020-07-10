Режим локдауна вновь введут в Костанайской области на ближайшие выходные
Тимур ГАФУРОВ
Постановление, которое вступает в силу с 00:00 субботы, 11 июля, подписал сегодня заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
Фото Ксении РЕБИК
Режим локдауна на территории Костанайской области устанавливается до 00:00 понедельника, 13 июля 2020 года. В связи с чем:
1) запрещен выход жителям из мест проживания, за исключением случаев:
- выхода на работу;
- обращения за медицинской помощью;
- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах;
- выноса мусора;
- проезда на дачу;
- поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующих постоянного ухода;
- выгула животных.
2) запрещены все виды игровой и развлекательной деятельности;
3) запрещена деятельность общественного транспорта (за исключением дачных маршрутов с определением графика движения акиматами городов);
4) приостановлена деятельность объектов общественного питания, всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания;
5) приостановлена деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;
6) приостановлена деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.
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