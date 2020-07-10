"Нам нужны люди!" - Призыв волонтеров объявили городская и областная больницы в Костанае

"Нам нужны люди!!! Костанайская областная и костанайская городская больницы примут на работу санитарок и разнорабочих", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления здравоохранения в Instagram.

"Нужны волонтеры, готовые к непростой, но очень нужной, полезной работе (с оплатой). И в чистую, и в грязную зоны. В провизоры и инфекционные стационары", - поясняется в сообщении.

- Печально, но факт, - отмечает пресс-секретарь ведомства Ксения ЖИЛКИБАЕВА, - за все время работы стационаров крайне редко кто-то предлагал медицинским работникам помощь. Все чаще - критика, упрёки, обвинения, угрозы, нападения. А помощь реально нужна. Физическая. Персонал выдыхается. Нам нужны люди для работы санитарами, уборщиками, погрузчиками кислородных баллонов и регистраторами. Персонал стационаров работает через день. Физически люди очень устали.

Если вы готовы помочь, обращайтесь по телефонам 53-44-46 - приёмная главного врача областной больницы и 53-49-60 - отдел кадров Костанайской городской больницы.

Трудоустройство официальное, обеспечение СИЗами (средствами индивидуальной защиты). Зарплата в зависимости от позиции по указанным номерам.

Напомним, что городская больница Костаная 29 июня была реорганизована в провизорный стационар.