В статусе "региональный" - Какие изменения ждут абитуриентов самого крупного вуза Костанайской области

Костанайскому государственному университету им. Байтурсынова с 8 июля официально присвоен статус регионального. Об этом на онлайн-брифинге 9 июля сообщила ректор вуза Алма ДОЩАНОВА.

Фото из архива "НГ"

Так завершился долгий процесс слияния КГПУ им. Султангазина и КГУ.

- Прошла процедура регистрации нового вуза в департаменте юстиции и мы получили свидетельство о государственной регистрации Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова, - сообщила Дощанова. Оотвечая на вопросы, добавила: - Одна из целей нашего брифинга - успокоить коллектив бывшего педагогического университета. Мы стали некоммерческим акционерным обществом со 100-процентным пакетом акций государства. Плюс мы стали региональны университетом. Это только положительно отразится на нашей работе. Это объединение никоим образом не повлияет на занятость и уровень заработной платы сотрудников и преподавателей педуниверситета. Изменится только административно-управленческий персонал. После слияния будет создана единая администрация, которая будет формироваться на конкурсной основе согласно действующего законодательства. Эта процедура пройдёт с середины июля до середины августа, потому что в новый учебный год мы должны войти в полном порядке. Абитуриенты уже этой осенью поступят в региональный университет.

В основном брифинг посвятили процедуре поступления в объединенный вуз, на которую теперь влияет не только новый статус, но и пандемия.

По словам Дощановой, пока нет чёткого решения МОН РК о формате учебного процесса - онлайн или офлайн. Даже общежитие КРУ остаётся опечатанным после санитарной обработки.

Абитуриентам, особенно тем, кто подает документы на грант, новшества могут серьёзно испортить нервы. Руководитель Центра тестирования и профориентационной работе КРУ Арман БЕКМАГАМБЕТОВ отмечает, что для поступления на бакалавриат, особенно - на грант, необходимо зарегистрироваться на сайте egov.kz и получить ЭЦП. Если будущему студенту ещё нет 18 лет, то за него это должны сделать родители.

- Зарегистрироваться нужно с 13-го по 28 июля, - отметил он. - Ещё момент - на сегодня сайт работает, но не переживайте, если 13 июня egov.kz будет перегружен и тяжело открываться. Сами понимаете, какой будет наплыв. Зарегистрироваться можно и в другой день. Результаты можно будет узнать на сайте Центра тестирования. Ориентировочно их объявят 1 августа. Если вы не получили государственный грант, не отчаивайтесь - с 5-го по 10 августа можно подать заявление на участие в конкурсе местных грантов. Вы можете позвонить в приёмную комиссию и вас сориентируют, куда по этому поводу обращаться. Если вы по каким-то причинам не сдали ЕНТ, то с 25 июля по 1 августа можно подать заявку и сдать тестирование повторно - с 15-го по 20 августа. Но в этом случае вы сможете поступить только на платной основе.

Важная информация для тех, кто поступает на магистратуру. Осталось всего 5 дней для регистрации на комплексное тестирование, которое пройдёт с 1-го по 10 августа. В отличие от вступительных экзаменов бакалавриата, комплексное тестирование проводится в традиционном формате - офлайн. В этом году появилось новое требование - программа магистратуры должна соответствовать перечню специальностей диплома бакалавра. Конкурс грантов на магистратуру пройдёт с 15-го по 20 августа. Зачисление также будет проходить через сайт egov.kz