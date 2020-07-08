"Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка департамента по делам госслужбы в отношении заместителя акима Костаная?

Жители домов в центре Костаная, протестующие против строительства общежития медицинского колледжа, обратились в департамент по делам госслужбы с просьбой проверить заявление заместителя акима Костаная Андрея ФИНКА на соблюдение норм этики госслужащего.

Фото из архива "НГ"

Также они просили привлечь Финка к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверной информации.

19 мая на собрании жильцов Андрей Финк пояснил: "Земля (на которой идет стройка - "НГ") принадлежит медколледжу с 2002 года, они на своём земельном участке производят строительство". Однако в ходе судебного процесса по иску жильцов, требующих признать строительство незаконным, выяснилось, что с 2018 года земельный участок был отчуждён заказчику строительства - управлению архитектуры и градостроительства Костанайской области.

"Для чего нас ввели в заблуждение и представили недостоверную информацию? - говорится в обращении в департамент по делам госслужбы. - Мы понимаем, так необходимо срочно построить объект в нашем дворе и чтоб мы не мешали строительству. Но мы, жители, имеем полное право на достоверную информацию, тем более - от представителей государственных органов, которые служат для народа и обязаны соблюдать требования закона! Указанный поступок вызвал недоверие не только у нас, как у жителей двора по улице Баймагамбетова, но и, наверное, у жителей всего города, так как недостоверная информация была распространена в местных СМИ".

В ответе руководитель департамента по делам госслужбы, председатель совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ сообщает: "В ходе проведения внеплановой проверки достаточных данных, указывающих на признаки состава в действиях заместителя акима г. Костанай Финка А. В. дисциплинарного проступка, не установлено, при этом исчерпаны все возможности для сбора дополнительных доказательств".

- Опрошенный заместитель акима Финк пояснил, что на собрание 19 мая был приглашен сотрудниками акимата Костанайской области, - поясняется в ответе. - В свою очередь, на вопрос жителей окрестных домов Финком даны разъяснения, что данный земельный участок не является дворовой территорией жителей окрестных домов и с 2002 года оформлен за Костанайским медицинским колледжем, в настоящее время застройщик осуществляет строительство на принадлежащем ему земельном участке. Вопрос относительно принадлежности в настоящее время жителями окрестных домов не поднимался.