Архимед Мухамбетов и Бекет Аймагамбетов вылечились от коронавируса

Последний тест на КВИ акима Костанайской области оказался отрицательным. Сегодня он вернулся к работе. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

- Мой тест на COVID-19 показал отрицательный результат и с сегодняшнего дня я приступил к работе, - сообщил аким. - Призываю жителей региона соблюдать ограничительные меры введённые на территории области. Выражаю благодарность всем врачам за тяжёлый труд в непростой ситуации! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

Напомним, о том, что у Архимеда Мухамбетова выявили коронавирус, стало известно 24 июня.

И сегодня же о своем выздоровлении сообщил на странице в Fasebook начальник департамента Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ:

"Хочу сообщить, что я вылечился от коронавируса и приступил к работе. Я переболел в очень тяжелой форме, был госпитализирован в инфекционное отделение Костанайской городской больницы, где находился на лечении. В настоящее время тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Я хотел бы отметить, профессионализм медицинских работников, которые в это время, борются с инфекцией и слаженность работы коллектива больницы. В настоящее время все палаты переполнены и врачи работают в авральном режиме. Профессионализм врачей растет. Болезнь очень серьезная, тяжелая и коварная. Несмотря на все предостережения, может коснуться каждого, поэтому серьезно относитесь к мерам профилактики и берегите себя!"