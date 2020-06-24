Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией

Последний тест на COVID-19 дал положительный результат, о чем глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил на своей странице в Instagram.

- Несмотря на все меры предосторожности, мой тест на COVID-19 показал положительный результат, - написал аким. - Прошу жителей нашей области соблюдать все меры безопасности. В очередной раз призываю земляков со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер вводимых на территории региона.

Мухамбетов также сообщил, что продолжит работать дистанционно в режиме самоизоляции.

