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Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
24 июня 2020, 14:41 | Коронавирус
Последний тест на COVID-19 дал положительный результат, о чем глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил на своей странице в Instagram.
- Несмотря на все меры предосторожности, мой тест на COVID-19 показал положительный результат, - написал аким. - Прошу жителей нашей области соблюдать все меры безопасности. В очередной раз призываю земляков со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер вводимых на территории региона.
Мухамбетов также сообщил, что продолжит работать дистанционно в режиме самоизоляции.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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