Бесплатные лекарства положены казахстанцам для лечения COVID-19 дома

Казахстанцы, лечащиеся на дому от пневмонии, ОРВИ и легких форм коронавируса, имеют право бесплатно получать лекарства, в том числе антибиотики. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На сегодняшний день в рамках ОСМС имеется перечень бесплатных лекарственных препаратов, в него входят ОРВИ и внебольничные пневмонии. В эти дни проводились совещания среди врачей поликлиник, и было указано, что в рамках данного перечня можем бесплатно обеспечивать больных с похожими на COVID-19 инфекциями и пневмониями из этого списка. В перечень этих препаратов входят антибиотики, для детей – жаропонижающие. Они могут быть бесплатно доставлены мобильными группами, которые созданы при поликлиниках", - рассказала Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Она добавила, что акиматам поручили дополнительно закупить эти лекарства.

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният также прокомментировала продажу лекарства от коронавируса российского производства.

"Действительно, Российская Федерация заявила, что препарат "Авифавир" у них успешно прошел клинические испытания. И учитывая, что на сегодняшний день в стране мы применяем все лучшие опыты, 29 июня этот препарат был включен в протокол лечения и обследования коронавирусной инфекции. Этот препарат разовым ввозом будет закуплен и доставлен в нашу страну. Этим препаратом будем лечить стационарных больных и наблюдать за проведенным лечением, так как этот препарат очень новый", - пояснила Гиният.