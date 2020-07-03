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Россия готова поставить новый препарат от Covid-19 в Казахстан
РИА Новости©
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" заявили о готовности поставить в Казахстан противовирусный препарат "Авифавир", зарегистрированный в России в конце мая. Об этом сообщается на сайте РФПИ.
Первые 100 тысяч курсов препарата "Авифавир" произвели в июне. Совместное предприятие РФПИ и "ХимРар" обеспечило дополнительную возможность увеличения производственных мощностей в три раза – до 300 тысяч курсов в месяц, это позволит удовлетворить внутренний спрос на "Авифавир" в РФ и начать поставки препарата на международный рынок.
В июне препарат поставили в 35 регионов России, а также в Беларусь.
"В ближайшее время поставки "Авифавир" также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чём уже достигнуты договорённости", – говорится в сообщении.
29 мая "Авифавир", содержащий активное действующее вещество "фавипиравир", получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Новый препарат включили в российский протокол лечения коронавирусной инфекции.
Как отмечается в информации, "Авифавир" доказал свою эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса.
"C учётом решения властей США закупать практически 100% произведённого "Ремдесивира" в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки "Авифавира", – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Ранее СМИ сообщили, что США выкупили 90% мировых запасов лекарственного препарата "Ремдесивир", одобренного в стране для лечения пациентов с Covid-19.
30 июня в Казахстане дополнили протокол лечения коронавирусной инфекции. В него, наряду с другими препаратами, включён "Фавипиравир".
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