Известный юрист Жангельды Сулейманов призвал правительство назначить выплаты казахстанцам, которые временно остались без работы во время усиления карантина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам специалиста, раньше основанием для выплаты казахстанцам 42 500 тенге было ЧП. Но после его отмены начал действовать карантин, при котором выплаты не предусмотрены - именно этим и отличаются два режима.

Однако некоторые люди до сих пор не могут выйти на работу.

"У нас в Трудовом кодексе есть статья "Оплата простоя". Простой - это когда работа приостанавливается в связи с организационными, технологическими или экономическими факторами. Но в законе не написано, что простой - это режим карантина. Министерство труда не понимает, что такое простой, поэтому не считает нынешнюю ситуацию таковой. Выплата 42 500 тенге должна осуществляться однозначно за счет государства. Я обязательно буду изучать документы и искать основания для того, чтобы государство возместило потери гражданам", - сказал Сулейманов.

Он также предлагает государству помогать людям во время карантина не только деньгами.

"У нас есть понятие "государственный материальный резерв". Это огромные склады, в которых хранят 20 видов товаров на случай ЧС или войны. Там есть все необходимое, от тушенки до туалетной бумаги. Ведь многим деньги нужны именно для того, чтобы купить продукты. Сейчас именно такая ситуация, когда можно раздать эти продуктовые корзины. Их должно хватить на несколько месяцев на весь Казахстан. Если, конечно, на этих складах вообще есть что-то", - подытожил юрист.

Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос выплат в размере 42 500 тенге в период усиленного карантина с 5 июля.