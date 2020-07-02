Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500 тенге

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос выплат в размере 42 500 тенге в период усиленного карантина с 5 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

"Это все (выплаты - прим. автора) связано с режимом ЧП. Режим ЧП приостановили, теперь нет никаких оснований платить. Поэтому все граждане должны продолжать работу", - сказал Ералы Тугжанов.

Напомним, режим ЧП в Казахстане действовал с 16 марта и прекращен 11 мая, однако некоторые ограничения сохранялись по сей день. В это время казахстанцам, лишившимся дохода, выплачивали пособие в размере 42 500 тенге.

Ранее стало известно, что в Казахстане вводится 14-дневный карантин с 5 июля. Сегодня, 2 июля, стало известно, какие именно ограничения будут действовать. Отмечается, что фуд-корты в ТРЦ и салоны красоты закроют в Казахстане. Также запретят деятельность парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков и других объектов.

Проводить тои и другие массовые мероприятия по-прежнему запрещено. Стоит отметить, что летники и ряд других объектов будут работать во время карантина. Также, несмотря на усиление карантина, за казахстанцами оставили право посещать парки и скверы, а также заниматься спортом на открытом воздухе.

Полный список мер, которые будут приняты с 5 июля, читайте здесь.