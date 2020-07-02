Назарбаев вылечился от коронавируса

Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, передает Tengrinews.kz.

Фото:twitter.com/Aidos_Ukibay

Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в своем Twitter.

У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. pic.twitter.com/xQyySEwH9n — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 2, 2020

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - написал Укибай.

Он также опубликовал фотографию Нурсултана Назарбаева на прогулке.

О том, что у Назарбаева обнаружили коронавирус, стало известно 18 июня.