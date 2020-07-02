Назарбаев вылечился от коронавируса

2 июля 2020, 15:59 |  Государство

Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, передает Tengrinews.kz.

Фото:twitter.com/Aidos_Ukibay

Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в своем Twitter.

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - написал Укибай.

Он также опубликовал фотографию Нурсултана Назарбаева на прогулке.

О том, что у Назарбаева обнаружили коронавирус, стало известно 18 июня.