Как будут штрафовать нарушителей нового карантина

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов озвучил размер штрафов за нарушение режима жесткого карантина с 5 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности будут привлекаться физические лица на 30 МРП (83,3 тысячи тенге. - Прим.), субъекты предпринимательства - от 230 МРП (639 тысяч тенге. - Прим.) и выше. Соответствующий нормативно-правовой акт будет принят на этой неделе", - сказал Тугжанов на брифинге СЦК.

Напомним, всего в стране подтверждено 42 574 случая заражения. Из них 14 059 выздоровели. Таким образом, в стране активно зараженными остаются 28,5 тысячи человек.

По-прежнему нет информации о новых смертельных случаях в Казахстане. Последнее обновление по умершим было в понедельник, 29 июня. Тогда сообщалось, что число умерших в стране достигло 188.

Ранее стало известно о двухнедельном ужесточении карантина в Казахстане с 5 июля. Правительство решило приостановить пассажирское автобусное сообщение между регионами, запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, запретить деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, закрыть ТРЦ.

В то же время гражданам разрешат тренировки на открытом воздухе, прогулки в группе не более трех человек и посещение летников.

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