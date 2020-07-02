«Каспий» опустил руки, а мы дожали» - тренер ФК "Тобол" о прошедшем матче

Матч костанайцев с актауской командой прошел вечером 1 июля перед пустыми трибунами. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Оба гола забили в конце второго тайма.

Фото fctobol.kz

Тренер костанайкого футбольного клуба Григорий БАБАЯН поделился своим впечатлением от прошедшего матча на сайте fctobol.kz:

- Обе команды оказались в сложной ситуации. У нас порядка десяти человек сегодня пропускали игру, такие же проблемы и у соперника. Давно не играли, в этом плане это был сложный матч. Здесь важно было иметь терпение, до конца выдерживать организацию.

По мнению тренера, игра прошла под контролем его подопечных, хотя в стартовом составе вышли молодые футболисты, для которых это был первый матч.

- Во втором тайме взяли игру под свой контроль и в конце забили важный гол. После первого мяча «Каспий» немного опустил руки, а мы дожали, - отметил Бабаян.

По словам тренера "Тобола", мировые проблемы во время пандемии коснулись и футбола. Возникают проблемы с логистикой, тренировочным процессом и т. д.

- Проблем хватает, но хорошо, что чемпионат начался. Мы долго этого ждали, для нас было важно стартовать с победы, так как играем дома. Не хотели терять очки, несмотря на то, что многие футболисты не играли. Нужно сказать спасибо ребятам, потому что самоотдача была бешеная. Хочется поблагодарить и ребят из молодежной команды, - высказался Бабаян. - Отдельно хочу поздравить всех наших болельщиков с этой победой. Конечно, при пустых трибунах играть не так приятно, мы нуждаемся в поддержке наших болельщиков. Эту победу мы посвящаем, в первую очередь, нашим болельщикам.

Следующий матч "Тобола" состоится уже 5 июля. Игра с чемпионом страны - "Астаной" - также пройдет на домашенем поле костанайцев.