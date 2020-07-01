"Тобол" вырвал победу над "Каспием", приехавшим в резервном составе

Костанайский "Тобол" победил актауский "Каспий" в домашнем матче третьего тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 1 июля, и завершилась со счетом 2:0. С протоколом матча можно ознакомиться здесь.

Оба гола случились в концовке. На 84-й минуте у "Тобола" отличился капитан Азат Нургалиев, а на 89-й забил форвард Оралхан Омиртаев.

Отметим, что "Каспий" из-за болезни футболистов выставил резервный состав, а в Костанай не поехал главный тренер Срджан Благоевич.