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"Тобол" вырвал победу над "Каспием", приехавшим в резервном составе
Vesti.kz
1 июля 2020, 20:02 | Спорт
Костанайский "Тобол" победил актауский "Каспий" в домашнем матче третьего тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 1 июля, и завершилась со счетом 2:0. С протоколом матча можно ознакомиться здесь.
Оба гола случились в концовке. На 84-й минуте у "Тобола" отличился капитан Азат Нургалиев, а на 89-й забил форвард Оралхан Омиртаев.
Отметим, что "Каспий" из-за болезни футболистов выставил резервный состав, а в Костанай не поехал главный тренер Срджан Благоевич.
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