Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период ЧП, ни во время карантина

Фирма прокомментировала заявление антимонопольщиков о том, что они направили таксомоторным компаниям Костаная уведомления из-за необоснованного подъема цен.

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По информации департамента Комитета по защите и развитию конкуренции, горожане жаловались, что это происходило в периоды, когда из-за ограничительных мер не ходили автобусы.

- Мы не поднимали цены ни в период ЧП, ни в о время карантина, - заявила «НГ» директор такси «Тарлан» Оксана НОСИК, - мы не поднимаем их и в периоды так называемого повышенного спроса - в непогоду, поздно вечером, в праздничные дни. Это не наша ценовая политика.

На вопрос «НГ», откуда тогда могли взяться жалобы горожан, директор предположила, что машины с логотипом «Тарлан» по инициативе водителей могли обслуживать клиентов в формате inDriver.

- Мы, к сожалению, не можем отследить все до единого такие моменты, - сказала она. - Мы полностью отвечаем за качество выполнения тех заказов, которые поступают через нашу диспетчерскую. Призываем костанайцев обращаться туда. И понимать, что в иных случаях - беря машину inDriver или звоня водителю по его личному номеру телефона - они покупают уже не нашу услугу.

По словам директора, уведомление антимонопольной службы к ней по почте еще не дошло, но она уже общалась с сотрудниками ведомства, вместе с которыми намерена разобраться в ситуации, чтобы подготовить аргументированный ответ.