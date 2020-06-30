Уведомления трем фирмам-такси по поводу повышения цен внесли антимонопольщики в Костанае

В отношении служб такси Костаная внесены уведомления на согласованные действия по признакам поддержания и установления цен. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил департамент Комитета по защите и развитию конкуренции Костанайской области.

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В действиях субъектов рынка, осуществляющих услуги пассажирских перевозок такси усмотрены признаки нарушения пп. 1) п. 1 ст. 170 Предпринимательского кодекса РК.

"За время действия ЧП на телефон горячей линии департамента поступило около 80 жалоб о повышении цен на услуги пассажирских перевозок такси. В связи с отсутствием альтернативных источников передвижения до места назначения потребители были вынуждены переплачивать за услуги такси. Пользуясь введенным ограничением работы общественного транспорта (городские пассажирские перевозки) и личного автотранспорта, перевозчики одномоментно повысили цены от 50% до 100%, при этом анализ ценообразования показал, что повышение было необоснованным", - говорится в сообщении.

Костанайцы жаловались на пять служб такси, меры были приняты в отношении трех официальных перевозчиков: такси «City», такси «Народное» и такси «Тарлан», занимающих на рынке совокупную долю более 35 %, с минимальной долей каждого не менее 5%.

Согласно пп. 1) п. 1 ст. 170 Кодекса, запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров.

26 июня департамент внес уведомления в отношении ТОО «City Logistic One» (такси City), ТОО «Фортуна-88» (такси "Народное"), ИП «Алдабергенова А.Е.» (такси Тарлан) о необходимости прекратить согласованные действия в виде установления необоснованно завышенных цен на услуги пассажирских перевозок такси путем снижения цен до уровня, действующего до введения ЧП.

"Неисполнение уведомления является основанием для назначения процедуры расследования (по истечении действия Указа о моратории на проверки субъектов микропредпринимательства), при этом по результатам расследования установление факта нарушения грозит административным штрафом в размере 3-5% от выручки служб такси (оборота за период чрезвычайного положения и карантина) с изъятием монопольного дохода (разница между завышенной ценой и обоснованной ценой)" - отметили в ведомстве.