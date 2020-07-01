14 случаев COVID-19 с симптомами и 18 без симптомов выявлено за сутки в Костанайской области

Среди пациентов с симптомами 8 жителей областного центра, двое - жители Аулиекольского района, а также по одному из Лисаковска, Житикары, Тобыла и Камыстинского района. Все они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в информационном областном штабе.

Иллюстративное фото kaboompics.com

- Возраст пациентов - от 27 до 75 лет. У всех наблюдалась повышенная температура, сухой кашель, потеря обоняния, слабость, - пояснили в штабе. - По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, пациенты госпитализированы в инфекционные стационары.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Бессимптомных носителей КВИ за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 18. Напомним, с 1 июля, в Казахстане отказались от деления пациентов с коронавирусом на симптомных и бессимптомных. Теперь все они попадают в общую статистику.

По состоянию на 30 июня, в области выявлено 512 человек с инфекцией COVID-19 с симптомами. Всего в регионе зарегистрировано 934 случая заражения коронавирусной инфекцией.