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1 июля в Казахстане отказались от выделения бессимптомных носителей в отдельную группу
1 июля в Казахстане отказались от выделения бессимптомных носителей в отдельную группу
От деления зараженных коронавирусом отказались в Казахстане
1 июля 2020, 10:06 | Коронавирус
От деления на зараженных коронавирусом и бессимптомных больных вновь отказались в Казахстане. На портале Coronavirus2020.kz опубликована общая статистика по новым случаям за сутки, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
По данным сайта, общее число инфицированных с начала эпидемии в Казахстане составило 41 055.
Число новых случаев за сутки - 1604.
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