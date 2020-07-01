От деления зараженных коронавирусом отказались в Казахстане

От деления на зараженных коронавирусом и бессимптомных больных вновь отказались в Казахстане. На портале Coronavirus2020.kz опубликована общая статистика по новым случаям за сутки, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

По данным сайта, общее число инфицированных с начала эпидемии в Казахстане составило 41 055.

Число новых случаев за сутки - 1604.