Клуб КПЛ поехал на гостевой матч из-за угрозы технического поражения

Актауский "Каспий" спустя сутки после невылета все же отправляется в Костанай на матч третьего тура казахстанской премьер-лиги против "Тобола", сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Фото: ФК "Каспий"

Как отмечает KazFootball.kz, изначально рейс в Нур-Султан планировался на 28 июня, а уже сегодня, 29 июня, клуб должен был отправиться в Костанай. Однако команда решила остаться дома, так как выявлено десять положительных тестов на коронавирус.

Спустя сутки "Каспий" в итоге отправляется в Костанай. Дома останутся футболисты с положительным тестом на коронавирус - они находятся на самоизоляции.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию в станах обеих команд (несколько футболистов нездоровы), матч между командами "Тобол" и "Каспий" состоится. Игроки "Каспия" с признаками недомогания останутся в Актау под наблюдением", - говорится в заявлении клуба.



Ранее стало известно, что "Тобол" и "Каспий" просили о переносе матча, но получили отказ от Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК). За неявку на игру актаусцы могли получить техническое поражение - 0:3.



Матч "Тобол" - "Каспий" пройдет 1 июля и начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Игры КПЛ были приостановлены с 16 марта.