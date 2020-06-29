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Клуб КПЛ решил не ехать на матч из-за коронавируса у футболистов
29 июня 2020, 15:53 | Спорт
Актауский "Каспий" не отправился на гостевой матч третьего тура премьер-лиги против костанайского "Тобола", сообщает KazFootball.kz.
Фото: ФК "Каспий"
Актауский "Каспий" должен был вчера вечером вылететь из Актау в Нур-Султан, а сегодня рано утром отправиться в Костанай. Однако команда осталась дома, так как у футболистов и работников клуба выявлены около десяти положительных тестов на коронавирус.
Ранее появилась информация, что трое игроков "Тобола" попали в больницу с подозрением на пневмонию. Однако в Костанайской информационном штабе сообщили, что по словам директора ФК "Тобол" Николая Панина, тесты на КВИ у футболистов отрицательные.
Окончательное решение за ПФЛК.
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