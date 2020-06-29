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Футболисты "Тобола" заболели коронавирусом?
29 июня 2020, 09:28 | Спорт
Трое футболистов "Тобола" слегли в больницу с подозрением на пневмонию, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото fctobol.kz
Также еще несколько человек простудились и не могут полноценно тренироваться. Всего восемь игроков из состава костанайцев имеют жалобы на плохое состояние здоровья.
В понедельник, 29 июня, "Тобол" всей командой будет сдавать тест на наличие коронавируса.
На официальном сайте ФК "Тобол" пока нет никаких комментариев от клуба.
Ранее стало известно, что у трех игроков "Кайсара" есть подозрения на COVID-2019, а один легионер не смог вернуться в Казахстан из-за болезни.
КПЛ возобновится 1 июля матчами третьего тура. Игры будут проходить без зрителей и по новым правилам.
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