Футболисты "Тобола" заболели коронавирусом?

Трое футболистов "Тобола" слегли в больницу с подозрением на пневмонию, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото fctobol.kz

Также еще несколько человек простудились и не могут полноценно тренироваться. Всего восемь игроков из состава костанайцев имеют жалобы на плохое состояние здоровья.

В понедельник, 29 июня, "Тобол" всей командой будет сдавать тест на наличие коронавируса.

На официальном сайте ФК "Тобол" пока нет никаких комментариев от клуба.

Ранее стало известно, что у трех игроков "Кайсара" есть подозрения на COVID-2019, а один легионер не смог вернуться в Казахстан из-за болезни.

КПЛ возобновится 1 июля матчами третьего тура. Игры будут проходить без зрителей и по новым правилам.