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Экс-руководителя отдела строительства акимата Костаная приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Ольга ЛИХОГРАЙ
Приговор в отношении экс-руководителя отдела строительства акимата Костаная Каната НУРАЛИНА огласили в суде № 2 сегодня, 29 июня.
Канат Нуралин (справа)
Нуралин признан виновным в получении взятки в размере 800 000 тенге от ИП Сеитовой. Айгуль Сеитова являлась риэлтером агентства недвижимости «Шахар» и участвовала в тендере по покупке жилья для малообеспеченных. Взятка передавалась за беспрепятственное заключение договора о выкупе квартир у физических лиц для размещения малообеспеченных по программе «Нурлы жер». Договор о госзакупке между Нуралиным и Сеитовой заключал и. о. главного специалиста отдела строительства Ермек Омаров, который тоже попросил вознаграждение за свои услуги.
Скриншот онлайн-заседания суда
- Каната Нуралина признать виновным и назначить 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении), - зачитала приговор судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Ермеку Омарову назначить наказание в виде штрафа в сумме 5 млн тенге, Айгуль Сеитовой назначить наказание в виде штрафа 19,5 млн тенге.
После оглашения приговора Кузнецова пояснила, что все подсудимые сразу признали вину, поэтому с квалификацией их деяний проблем не возникло, а уголовное дело рассматривалось в упрощенном порядке.
Еще до того, как это уголовное дело попало в суд, первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы Данияр Смагулов пояснил: в случае вынесения обвинительного приговора Нуралину должен будет подать в отставку госслужащий, курирующий его отдел. Отдел строительства курирует заместитель акима Костаная Андрей Финк.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.
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