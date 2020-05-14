Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший руководитель отдела строительства Костаная

Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении экс-руководителя отдела строительства Костаная Каната Нуралина. Об этом сегодня, 14 мая, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр БИГАЙДАРОВ.

Канат Нуралин (справа)

Нуралина обвиняют в получении взятки в размере 800 000 тенге.

Данияр Бигайдаров (справа)

- Взятка получена от риелтора агентства недвижимости за беспрепятственное заключение договоров госзакупок о выкупе квартир у физических лиц, - пояснил Бигайдаров. - Квартиры предназначались для временного заселения малообеспеченных семей по программе "Нурлы жер".

Как сообщили на брифинге, Канат Нуралин вину признал, поэтому процессуальное задержание к нему не применяли. Бывший руководитель отдела строительства уже заявил ходатайство об окончании уголовного дела в форме ускоренного досудебного производства.

Кадры из офиса агентства недвижимости