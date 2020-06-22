Как будет работать полиция в режиме локдауна, пояснили в ДП Костанайской области

Для исполнения требований, указанных в обращении главного государственного санитарного врача Костанайской области, в городах будут работать мобильные посты полиции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДП.

Фото Ксении РЕБИК

"По поводу обращения главного санитарного врача Костанайской области полиция поясняет, что база "Сергек" действовала только в режиме ЧП, - отметили в ведомстве. - Мобильные посты каждый случай будут рассматривать индивидуально. Если человек работает в общий выходной день, ему необходимо иметь справку с места работы. Если едет ухаживать за больным родственником, полиция будет проверять эту информацию через поликлиники. Если есть справки от врача, их тоже нужно иметь с собой.

Как подчеркнули в департаменте, полиция будет вести усиленный контроль за исполнением требований локдауна. Нарушителей будут привлекать к ответственности по ст. 462 КоАП РК (воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований).

Напомним, что с 00.00 субботы, 27 июня, по 28 июня включительно на территории Костаная, Рудного, Житикары, Лисаковска, Аркалыка, Тобыла устанавливается режим локдауна (запрет свободного входа или выхода из определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией), который предполагает следующее:

1. Выход жителей из мест проживания, за исключением случаев: выхода на работу; обращения за медицинской помощью; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах; выноса мусора; проезд на дачу на личном транспорте; поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующих постоянного ухода; выгула животных.

2. Все виды игровой и развлекательной деятельности на территории указанных городов;

3. Деятельность городского общественного транспорта (кроме общественного транспорта в г. Рудный, обслуживающего АО «ССГПО»), в том числе дачных маршрутов;

4. Деятельность всех торговых объектов на территории города, за исключением торговых объектов реализующих продукты питания.

5. Работу всех торговых рынков вне зависимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания.

6. Функционирование скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.