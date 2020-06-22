Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО выступил сегодня, 22 июня с обращением "Об усилении ограничительных мер в условиях карантина".

В частности, он сообщил, что в последние дни в регионе отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Ежедневно регистрируется от 50 до 100 заболевших. Число зараженных достигло 518 человек, с учетом всех заболевших.

С 8-го по 14 июня учтено 56 случаев заболеваний, прирост составил 26,5%, с 15-го по 21 июня - 251 случай, прирост – 94%. Основная заболеваемость выявляется в Костанае (всего 97 случаев) и в Рудном (24 случая). Стала выявляется заболеваемость в южных регионах, где ранее она не регистрировалась.

"В связи с ростом числа зараженных лаборатории начали работать с дополнительной нагрузкой, - отмечает Нечитайло. - Это касается и медицинских работников, задействованных в лечении больных. Персоналу приходится работать сверхурочно, что отражается на его здоровье. Кроме того, ощущается нехватка мест в лечебных учреждениях, проводится работа по развертыванию резервных койко-мест".

Нечитайло подчеркнул, что причинами такой ситуации стало массовое неисполнение ограничительных мероприятий - как со стороны населения, так и со стороны субъектов предпринимательства. В кафе и ресторанах проводятся банкеты, свадьбы, праздничные вечера. Мониторинговые группы выявили 288 нарушений требований. В 78 случаях при обнаружении грубых нарушений на виновных наложены штрафы. Добровольно приостановлена эксплуатация 13 объектов. По остальным нарушениям вынесены предупреждения.

В двух детских садах Костаная зарегистрирована заболеваемость Covid-19 среди персонала.

С учетом роста числа заболевших принято решение по усилению режима с 23 июня по 30 июня включительно:

1. Приостановить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп);

2. Запретить работу спортивных комплексов (кружков, секций и другие), за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек.

3. Ограничить работу объектов общественного питания, только по принципу «доставки до клиентов» и «на вынос».

С 00.00 субботы, 27 июня, по 28 июня включительно на территории Костаная, Рудного, Житикары, Лисаковска, Аркалыка, Тобыла устанавливается режим локдауна (запрет свободного входа или выхода из определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией), который предполагает следующее:

Запрет на:

1. Выход жителей из мест проживания, за исключением случаев: выхода на работу; обращения за медицинской помощью; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах; выноса мусора; проезд на дачу на личном транспорте; поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующих постоянного ухода; выгула животных.

2. Все виды игровой и развлекательной деятельности на территории указанных городов;

3. Деятельность городского общественного транспорта (кроме общественного транспорта в г. Рудный, обслуживающего АО «ССГПО»), в том числе дачных маршрутов;

4. Деятельность всех торговых объектов на территории города, за исключением торговых объектов реализующих продукты питания.

5. Работу всех торговых рынков вне зависимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания.

6. Функционирование скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.



"Уважаемые костанайцы! - обратился главный санитарный врач области к жителям региона. - Хотел бы подчеркнуть, что мы продолжим мониторинг соблюдения карантинных мер, и дальнейшие послабления будут реализованы только при полном соблюдении и усилении режима при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации".