Место, где утонул 8-летний мальчик в Федоровке, не оборудовано для купания - ДЧС

8-летний Руслан Тайкин утонул в искусственном котловане села Федоровка. 21 июня, в 14.54, водолазы оперативно-спасательного отряда ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области» обнаружили и вытащили тело мальчика на глубине 2 м, в 13 метрах от берега.

"Место трагедии не было оборудовано для купания, - отмечают в ДЧС. - Известно, что ребёнку было 8 лет, в этом году он окончил первый класс. По словам родителей, 20 июня, около 15.00, ребенок ушел играть на улицу, прихватив с собой скейтборд. Ближе к вечеру самостоятельные поиски родителей не дали результатов. После чего они обратились в полицию. Как выяснилось, в тот день он находился на водоеме вместе с другими детьми".

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее "НГ" сообщала, что в поисках ребенка участвовали сотрудники полиции и более 40 местных жителей.