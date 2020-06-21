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Пропавшего 8-летнего мальчика ищут в Федоровском районе полицейские и волонтеры
21 июня 2020, 11:43 | Происшествия
Руслана Тайкина последний раз видели вчера, 20 июня, в 15 часов, на ул. Ауэзова в Федоровке. Он ушел из дома кататься на скейтборде. Волонтеры составили ориентировку на пропавшего.
Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДП Костанайской области, мальчика ищут полицейские Федоровского района и более 40 местных жителей.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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