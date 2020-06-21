Пропавшего 8-летнего мальчика ищут в Федоровском районе полицейские и волонтеры

Руслана Тайкина последний раз видели вчера, 20 июня, в 15 часов, на ул. Ауэзова в Федоровке. Он ушел из дома кататься на скейтборде. Волонтеры составили ориентировку на пропавшего.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДП Костанайской области, мальчика ищут полицейские Федоровского района и более 40 местных жителей.