Сбивший женщину и ребенка водитель получил условный срок в Костанае

Суд учел пенсионный возраст подсудимого, а также мнения потерпевшей стороны и позицию прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

ДТП произошло 12 февраля 2020 года на пр. Кобланды Батыра. 71-летний водитель за рулем "Mercedes Benz E300" не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и не уступил дорогу 39-летней женщине и 8-летней девочке, переходящим по "зебре". Пострадавших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спустя 5 дней девочка скончалась.

Как сообщает пресс-служба, при назначении наказания суд учёл пенсионный возраст водителя, отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, заглаживание морального и иного вреда, причинённого уголовным правонарушением.

- Принимая во внимание, что санкция ст. 345 ч. 3 УК РК предусматривает наказание только в виде лишения свободы, суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, - говорится в сообщении. - С учётом обстоятельств дела, а также мнения потерпевшей стороны и позиции прокурора суд пришёл к выводу о возможности исправления с применением ст. 63 УК РК условно.

Также мужчину лишили водительских прав на 5 лет.