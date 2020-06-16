Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 54 (+7)
Сбивший женщину и ребенка водитель получил условный срок в Костанае
Суд учел пенсионный возраст подсудимого, а также мнения потерпевшей стороны и позицию прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
ДТП произошло 12 февраля 2020 года на пр. Кобланды Батыра. 71-летний водитель за рулем "Mercedes Benz E300" не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и не уступил дорогу 39-летней женщине и 8-летней девочке, переходящим по "зебре". Пострадавших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спустя 5 дней девочка скончалась.
Как сообщает пресс-служба, при назначении наказания суд учёл пенсионный возраст водителя, отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, заглаживание морального и иного вреда, причинённого уголовным правонарушением.
- Принимая во внимание, что санкция ст. 345 ч. 3 УК РК предусматривает наказание только в виде лишения свободы, суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, - говорится в сообщении. - С учётом обстоятельств дела, а также мнения потерпевшей стороны и позиции прокурора суд пришёл к выводу о возможности исправления с применением ст. 63 УК РК условно.
Также мужчину лишили водительских прав на 5 лет.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 2
Всего: 58
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020