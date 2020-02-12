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Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в Костанае
12 февраля 2020, 15:51 | Происшествия
ДТП произошло сегодня в 15 часов на пешеходном переходе через улицу Кобланды Батыра, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Автомобиль "мерседес" под управлением водителя 1949 года сбил женщину 39-летнюю женщину и девочку 8 лет, переходящих дорогу.
Видео с места происшествия прислали нам читатели "НГ".
Пострадавшие доставлены в больницу. По данным пресс-серетаря управления здравоохранения Ксении Жилкибаевой. И женщина, и ребенок в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Начато досудебное расследование.
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