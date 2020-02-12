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12.02.20 21:18
Козлов я
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
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12.02.20 21:12
drakon
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
Добринцофф: 70 лет так ничего и не построили. А вы, капиталисты, что мы за 70 лет,хреново- построили, за 30 лет, совсем - развалили... :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 12.02.2020 - 21:00]
12.02.20 20:54
drakon
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Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в Костанае

12 февраля 2020, 15:51 |  Происшествия

ДТП произошло сегодня в 15 часов на пешеходном переходе через улицу Кобланды Батыра, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Автомобиль "мерседес" под управлением водителя 1949 года сбил женщину 39-летнюю женщину и девочку 8 лет, переходящих дорогу.

Видео с места происшествия прислали нам читатели "НГ".

Пострадавшие доставлены в больницу. По данным пресс-серетаря  управления здравоохранения Ксении Жилкибаевой. И женщина, и ребенок в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Начато досудебное расследование.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.02.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за беспечные люди, я вот стою в сторонке и жду пока все проедут и после перехожу, мне никак нельзя сегодня умереть, много незавершённых дел, перехожу толпой если светит зелёный
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§ Fasd
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 12.02.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она видно в неположенном месте переходила дорогу.От места ее где сбили и пешеходный переход метров 10 так.Либо если на пешеходки сбили то мерин летел со скоростью 150-200 км.
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§ Поедатель
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 12.02.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жаль пострадавших. Состояние дорого в настоящее время оставляет желать лучшего. Даже на 2-х мостах и шипованного заносит. Пешеходы! Читайте внимательно ПДД. Обязанности пешехода. п.3.5 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части дороги вне пешеходного перехода пешеходы не создают помех для движения транспортных средств и не выходят из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Однако у нас в большинстве своём пешеходы вбегают на зебру думая о том, что они на островке безопасности и на нём они правы. Да, вы будете правы, но нужна ли вам эта правота, если на кону здоровье или ваша жизнь? Снимите наушники, выгляните из капюшонов и будьте внимательны.
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§ Сергей_я
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2860
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.02.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
Либо если на пешеходки сбили то мерин летел со скоростью 150-200 км

ну вы бред не пишите, если б он так ехал их бы вообще в радиусе полукилометра собирали, по частям.
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§ Fasd
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 12.02.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
ну вы бред не пишите

Так подумайте сами тогда с какой скоростью ехал мерин если знак пешеходный переход находится напротив пункта замены масла.Если смотреть по видео то с левой стороны по ходу движение автомобиля.И место где они лежат.
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§ Добринцофф
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7044
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.02.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
мне никак нельзя сегодня умереть, много незавершённых дел

Не знаю правда или нет,но говорят тот взял ипотеку,по любому не умрёт пока её не выплатит.
Так что кто хочет жить долго и счастливо,добро пожаловать в банк.
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§ пешеход
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 12.02.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите видео, там нет пешеходных переходов. Там разделительная полоса и перехода не видно
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§ Dron
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.02.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пешеходы переходили дорогу под разрешающим знаком, но не смотря по сторонам. Мерин ехал так, будто выпил 2 бутылки дюфалака. Видео думаю все уже получили в месенджерах. Виноваты все участники. Но больше всего конечно же водила. :-(
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§ Матвей Запупыркин
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 12.02.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
Она видно в неположенном месте переходила дорогу

Вы не потрудитесь, найти это видео. оно уже есть в ватсапе..и посмотрите..как было...пешеходы разлетелись от мерина, как кегли в боулинге.. ( извиняюсь за такой сравнение )понятно что там ни о каких 40 км/ч не идет и речи... :-x и было все на пешеходке...
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§ Матвей Запупыркин
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 12.02.20 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
Она видно в неположенном месте переходила дорогу.

ДТП произошло сегодня в 15 часов на пешеходном переходе через улицу Кобланды Батыра, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области....прочтите внимательно, развейте свои сомнения... :-x
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