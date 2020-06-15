«Я решил принять другой вызов» - Игрок сборной Нигерии прокомментировал сообщения о его уходе из «Тобола»

Нигерийский защитник желто-зеленых Стивен ЭЗЕ в интервью Sportal.bg опроверг информацию о своем желании вернуться в пловдивский «Локомотив» и рассказал о том, как случился переход в костанайский клуб.

Эзе стал игроком «Тобола» в январе 2020 года. Согласно данным Transfermarkt, контракт с ним подписывался до конца года. На предсезонных сборах он получил травму, из-за чего не успел дебютировать в чемпионате Казахстана. На сезон 2020 года был дозаявлен только в апреле и не успел сыграть ни одного матча.

- Мое решение перейти в «Тобол» было легким, - рассказал Стивен. - Когда мой контракт с «Локомотивом» закончился в декабре 2019 года, «Тобол» позвонил моему агенту Охоре Оке. Все остальное - история. У клуба очень хорошая структура и фанаты. Самое главное, что менеджмент, тренеры и болельщики хотели меня. Я очень рад быть здесь.

- Почему вы решили поехать в «Тобол», а не остаться в «Локомотиве»? Здесь вы были ключевым игроком в планах Бруно Акраповича.

- Из-за фанатов мне очень понравилось время в «Локомотиве». Тренер Бруно Акрапович тоже меня очень поддержал и помог. В конце концов я решил принять другой вызов и попробовать другую культуру. Я мог бы остаться в команде надолго из-за тренера и болельщиков, но есть некоторые вещи, которые лучше не говорить в СМИ. Я пошел вперед и сохранил только воспоминания о клубе и фанатах. Я не вернусь в «Локомотив». Я пошел дальше и я очень счастлив в ФК «Тобол».

Ранее портал Vesti.kz со ссылкой на «Топ Спорт» сообщал, что Стивен Эзе близок к тому, чтобы покинуть «Тобол». В статье, в частности, говорилось, что 26-летний легионер не чувствует себя хорошо в своей новой команде, в результате чего через своего агента пытается вернуться в «Локомотив» из Пловдива.

Болгарский «Локомотив», в котором футболист оказался в 2018 году, стал первым его клубом в Европе. Прежде выступал за нигерийские «Кано Пилларс», «Ифеаньи Убах», «Саншайн Старз» и «Лоби Старз». В составе сборной Нигерии провел 13 матчей, став серебряным призером Кубка Африканских наций.

12 июня футболисты и штаб «Тобола» прибыли в Алматы, где команда пробудет около двух недель. В южной столице сейчас находятся несколько команд Премьер-лиги, что заметно упрощает поиск потенциальных спарринг-партнеров.

13 июня была проведена первая контрольная встреча, костанайцы переиграли карагандинский «Шахтер» - 3:0. Голы на счету Сенина Себаи, Армана Оганесяна и еще один мяч был забит самими горняками. Матч прошел в закрытом формате с соблюдением всех рекомендаций ПФЛК к проведению игр чемпионата.

Фото с сайта fctobol.kz