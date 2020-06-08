Защитник сборной Нигерии задумал покинуть Казахстан и вернуться в европейский клуб

Нигерийский защитник Стивен Эзе близок к тому, чтобы покинуть "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Топ Спорт". В КПЛ он не сыграл ни одного матча.



Отмечается, что 26-летний легионер не чувствует себя хорошо в своей новой команде, в результате чего через своего агента пытается вернуться в "Локомотив" из Пловдива, за который играл до перехода в костанайский клуб.

Эзе стал игроком "Тобола" в январе. Согласно данным Transfermarkt, контракт с ним подписывался до конца года. На предсезонных сборах он получил травму, из-за чего не успел дебютировать в чемпионате Казахстана. На сезон 2020 года был дозаявлен только в апреле.



Болгарский "Локомотив", в котором футболист оказался в 2018 году, стал первым его клубом в Европе. Прежде выступал за нигерийские "Кано Пилларс", "Ифеаньи Убах", "Саншайн Старз" и "Лоби Старз".



Эзе является игроком сборной Нигерии. В ее составе провел 13 матчей, став серебряным призером Кубка Африканских наций.