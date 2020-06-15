«Освободить из-под стражи немедленно!» - 30 млн тенге штрафа назначили за получение взятки экс-руководителю инспекции транспортного контроля по Костанайской области

Приговор в отношении Жолдасбека Арапбаева и его подельника, безработного Жандарбека Ергельдинова огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 15 июня.

Дело рассматривалось в согласительном производстве, так как подсудимые полностью признали вину в получении взятки в размере 1 млн тенге от директора транспортной компании ТОО "Вест-Костанай" Теменова. Взятка выбивалась за беспрепятственный проезд десяти грузовых машин по области в течение месяца. Согласно обвинительному заключению, преступную схему по сбору взяток с транспортных компаний разработал Арапбаев, а обзванивал транспортные фирмы и собирал деньги Ергельдинов.

- Суд рассмотрел дело в согласительном производстве и назначил Арапбаеву штраф в 30-кратном размере от суммы взятки, что составляет 30 млн тенге, - зачитала приговор судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА. - Лишить права пожизненно занимать должности на госслужбе, должности судьи и в квазигосударственном секторе. Штраф, согласно закону, Арапбаев должен уплатить в течение месяца. В связи с тем, что Арапбаев находился под арестом с 28 февраля до 14 июня, сумму штрафа уменьшить из расчета 4 МРП за 1 день содержания под стражей. Окончательно назначить сумму штрафа в размере 28 854 768 тенге. Меру пресечения в отношении Арапбаева изменить и освободить из-под стражи немедленно.

Аналогичный приговор судья зачитала Ергельдинову.

- Вину оба полностью признали, собранные доказательства не оспаривали, - объяснила судья. - С обоими был согласован штраф, который они должны заплатить в течение месяца. В противном случае подсудимым грозит реальный срок из расчета 1 день колонии за 4 неуплаченных МРП штрафа.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.