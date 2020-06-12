Строительный мусор вновь вывезли на территорию памятника археологии в Рудном

Об этом "НГ" сообщил рудненский экоактивист Максим ФРОЛОВ. Он также добавил, что 20 куч мусора на месте Алексеевского культурного комплекса появились здесь 11 июня в период с 12 до 21 часов.

Здесь во 2-м тысячелетии до нашей эры располагались поселение, могильники и жертвенный холм времен бронзовой эпохи. Сам комплекс — охраняемый государством памятник археологии Андроновской культуры.

Фролов обратился в полицию Рудного с просьбой привлечь виновных к ответственности и принудить их ликвидировать незаконную свалку.

- Такое отношение к памятнику археологии длится уже десятки лет: то застройку пытались здесь организовать, то мусор сваливали, - отмечает Фролов. - В мае я проезжал вместе с детьми мимо этого места и обнаружил свалку твёрдых бытовых отходов. Привлёк общественность, и совместно с департаментом экологии мы 4 июня провели уборку территории. 10 июня ещё 60 мешков мусора собрали и вывезли. Суток не прошло - и весь труд насмарку.

Проблему безхозности Андроновской стоянки обсуждали 11 июня в акимате Рудного. Максим Фролов предложил руководству города высадить вблизи стоянки аллею, установить камеры видеонаблюдения, а осенью провести конкурс, чтобы вывесить аншлаги с информацией о памятнике.

На месте незаконной свалки строительного мусора уже работают экологи. Руководитель отдела государственного экологического контроля РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ сообщил «НГ», что проводятся работы по перекапыванию дороги, ведущей к месту несанкционированной свалки.

- Ликвидацией незаконной свалки должен заняться тот, кто её создал, - сообщил Елеусенов. - Полиция будет искать нарушителя, его привлекут к ответственности, после чего будет выписано предписание к устранению нарушений. После мы проверим полностью ли вывезли мусор.

«Наша Газета» не раз писала о проблемах на территории Алексевского культурного комплекса. Однако, по всей видимости, никаких выводов в рудненском акимате не сделали. Охраняемая государством территория остаётся местом свалки.

Пресс-секретарь департамента полиции Ирина БЕЖЕНАРЬ сообщила в ответе на запрос «НГ», что местный участковый ищет виновного. Как только его найдут, составят административный протокол по ст. 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территории городов и населённых пунктов). Санкция статьи предусматривает наказание, в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 МРП (от 55 560 до 277 800 тенге).