Николай Панин: «Мы не оставим обвинения без внимания»

Директор костанайского клуба прокомментировал заявление бывшего защитника команды Фернандера Кассая. Мнение Николая Панина о сложившейся ситуации опубликовали на сайте fctobol.kz.





— На прошлой неделе мы получили запрос от одного из информационных порталов, а вместе с ним и письмо Фернандера. В начале мы даже не могли поверить, что это настоящее заявление Кассая, а не чья-то подделка. Настолько мы были удивлены тем, что говорит в письме Кассай или его небезызвестный представитель, - сообщил директор клуба. - В своем заявлении Фернандер высказывает в адрес клуба очень серьезные обвинения – фальсификация документов, шантаж, угрозы. Очень жаль, что наш бывший футболист так себя повел. Подобные высказывания со стороны игроков оставляют неприятный отпечаток на нашем имидже, поэтому мы не намерены оставлять его обвинения без внимания.

Как отмечает Панин, сразу после получения запроса от СМИ, они подали документы с подписями Кассая на почерковедческую экспертизу. Клуб планирует пойти в суд, чтобы подать иск о распространении клеветы. К разбирательствам в FIFA они также готовы.

— В данной ситуации мы уверены в своей правоте, кроме того, у нас уже есть опыт успешных дел в международных футбольных инстанциях. У тренерского штаба Роберта Евдокимова были финансовые претензии к клубу, но «Тобол» выиграл это дело, - отметил Панин.

Директор костанайского клуба опроверг слова Кассая о том, что «Тобол» помешал ему перейти в другую команду в это межсезонье

— В это можно поверить, если не знать определенных футбольных тонкостей. Существует международная система TMS, в которой фиксируются все переходы футболистов и их текущий статус, - заявил Панин. - Фернандер Кассай стал свободным агентом еще в прошлом году, поэтому «Тобол» никак не мог мешать ему совершить переход куда-либо. Больше того, Кассай говорит об интересе со стороны казахстанских и зарубежных команд, но при этом не называет их. В клуб ни одного запроса по статусу игрока не приходило, из чего можно сделать вывод, что предметного интереса к Фернандеру в этом году никто не проявлял.

Также директор ФК "Тобол" отметил, что на данный момент клуб не имеет абсолютно никаких финансовых задолженностей ни перед бывшими игроками, ни перед нынешними, ни перед кем-либо еще.