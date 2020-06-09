Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"

Футболист сборной Центральноафриканской Республики Фернандер Кассай заявил, что намерен судиться с костанайским "Тоболом", передает Tengrinews.kz.

Фернандер Кассай. Фото: ФК "Тобол"©

Африканец подписал контракт с костанайским футбольным клубом в январе 2016 года и продлевал его в 2017 и в 2019 годах.

"Я подписал продление моего контракта до 30 ноября 2021 года, потому что "Тобол" выступил с таким предложением. Мне там было хорошо, у "Тобола" всегда большие амбиции, болельщики клуба всегда превосходно относились и ко мне, и к команде. Я всегда чувствовал поддержку болельщиков и должен выразить им большую благодарность!"

"30 октября я получил травму в матче против "Кайсара". Клубный врач по результатам МРТ решил, что в течение ноября мне нужно сделать небольшую операцию и что я буду готов к сборам с 10 января. В конце ноября я был успешно прооперирован во Франции и занимался восстановлением", - рассказал футболист в Instagram.

По его словам, в декабре он узнал из СМИ, что оказался не нужен клубу, однако в самом "Тоболе" ему сообщили, что продлили период его восстановления до 2 февраля.

"В этот период ко мне обращались несколько клубов, заинтересованных в моих услугах, как из Казахстана, так и из других стран, но я им отказал, потому что находился на контракте в "Тоболе". 2 февраля я прибыл в Турцию, причем за свой счет, так как клуб не приобрел мне авиабилет. Руководители Тобола (господин Панин и дама-юрист) принялись мне угрожать, шантажируя тем, что я закончу карьеру. Демонстрировали мне сфальсифицированные документы, якобы подписанные мною, которые на самом деле я не подписывал", - заявил Кассай.

Футболист обратился за помощью к французскому эксперту.

"Он сделал экспертизу и подтвердил, что это не моя подпись. Но правда заключается в том, что руководители "Тобола" действительно не допустили меня к тренировкам с командой и на все это время оставили меня без футбола. Методы "Тобола" удивили меня и моего представителя Дмитрия Васильева. Мы решили обратиться в Палату по разрешению споров Казахстанской федерации футбола с тем, чтобы в ускоренном порядке получить разрешение тренироваться в составе другого клуба в период рассмотрения спора. В ответ на наше заявление "Тобол" направил в ПРС отзыв, полный лжи, что причинило мне боль", - написал спортсмен.

Он сообщил, что так и не получил ответа от ПРС, несмотря на то что решения по вопросам статуса игроков ФИФА обычно принимаются очень быстро - за одну-две недели. Позже спортсмен обратился с жалобой в ФИФА.

"С момента моего отъезда из Казахстана я не хотел давать интервью и обращаться в ФИФА, потому что не желал привносить негатив в имидж клуба, который я люблю, болельщиков, города, казахстанского футбола и Казахстана как страны, которая через ее людей и их теплое отношение ко мне стала для меня исключительно позитивным жизненным опытом.

Угрозы, шантаж и фальсификации руководителей "Тобола" не способны остановить нас. Я выждал до конца весны. Теперь для разрешения спора в первый же день лета я пойду в ФИФА. Речь идет о более чем 600 000 долларов. Эта сумма очень важна для меня и моей семьи, особенно в условиях, когда "Тобол" оставил меня без футбола, без моей единственной профессии", - заявил Кассай.