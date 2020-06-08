«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг

Впрочем, сам мирный митинг, который члены запрещенного в Казахстане движения "Коже партия" намерены были провести 5 июня, но, не получив разрешения, перенесли на 6 июня, не состоялся.

Он вылился в требования группы женщин пропустить их в оцепленную площадь у областного акимата. Официальная причина, по которой субботним утром не пускали на площадь, - дезинфекция территории.

Вместо митинга женщины устроили перебранку с заместителем акима Костаная Андреем Финком и председателем совета ветеранов Юрием Харьяковым.



Источник: htемps://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38859

Вечером 6 июня в редакцию обратилась Зинаида ПРОЦЕНКО, которая рассказала о том, что ей не дали пойти на митинг полицейские. Утром 6 июня ее забрали в Южный отдел полиции.

- Ранее, 2 июня 2020 года, мы подавали обращение в акимат Костаная, чтобы нам, членам костанайской «Коже партия», разрешили мирный митинг на бульваре Жастар (КСК). 5 июня меня, нашего председателя партии Сакена Сейдалина и еще пару человек вызвали в отдел внутренней политики на разговор, выдали уведомление об отказе и попросили отложить проведение мирного митинга на другое время, так как сейчас идет карантин. Мы объяснили, что от своей идеи не откажемся и 6 июня планируем выходить на митинг, – рассказывает Зинаида Проценко.

В 9.30 субботы, 6 июня, женщина вышла из квартиры, во дворе стояли служебная "Нива" и два частных автомобиля.

- Сосед сказал, что они тут уже с 6 утра стоят – говорит Проценко. – Я вернулась в квартиру и взяла телефон, чтобы вести фото- или видеосъёмку. Ко мне подошел участковый, представился, он был с района КСК, не наш, попросил пройти с ним в машину, на что я дала отказ и достала сотовый. Тут из стоящего рядом автомобиля выбежал парень, начал забирать телефон и выворачивать мне руку, он кричал: «Толкай ее в машину! Забирайте телефон!». Я сказала, что готова ехать с ними, только чтобы дали мне переодеться и вернули телефон. Забирать его они не имеют права, тем более, если я прохожу как свидетель. Привезли меня в Южный отдел полиции Костаная, распрашивали про наш чат в Telegram. Я заполняла какие-то анкеты, где свои данные вписывала. В 12.10 меня отпустили и я поехала домой. На митинг, конечно, я уже не пошла 6 июня.

- Мы просто хотим, чтобы нас услышали, – заявила Зинаида Проценко.

Запрос о том, по какому делу была доставлена 6 июня на допрос жительница Костаная Зинаида Проценко, мы отправили в пресс-службу ДП Костанайской области.

- Женщина была вызвана по повестке на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного дела. Информация об уголовном деле в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, - ответили нам в пресс-службе ДП.