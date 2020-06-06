«Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом

Утром в субботу, 6 июня, Центральный сквер закрыли для прохода - проводилась дезинфекция парка, обрабатывали брусчатку, лавочки, памятники. В сквере, кроме работников службы дезинфекции, корреспондент "НГ" увидела чиновников из акимата Костаная - они были в масках, проверяли, как идет обработка.

Ближе к полудню на дороге к зданию областного акимата со стороны улицы Тауелсиздик восемь женщин с двумя детьми стали громко возмущаться тем, что полицейские не пускали их на прогулку по парку.

- Самый разгар дня, а нас не пускают погулять с детьми! - говорила одна из жещин.

Возмущение от запрета на проход парк переросло в недовольство действиями власти вообще, проблемами, вызванными коронокризисом, маленькой пенсией.

К женщинам вышли заместитель акима Костаная Андрей Финк и председатель совета ветеранов Юрий Харьяков. Они старались успокоить женщин, разъяснили причины закрытия сквера, пытались ответить на вопросы.

Финк предложил пройти в здание, чтобы без криков можно было поговорить о проблемах, но получил отказ.

Женщины требовали встречи с главой области и лучшей жизни - как у чиновников.

- Мы тоже хотим получать по 500 000 тенге! - заявили они.

Корреспондент "НГ" попросила протестующих озвучить основную причину их акции, но ответа не получила. Были только крики и нелицеприятные высказывания в адрес власти. Женщины грозились шествиями, будущими митингами и пикетами.

Через полчаса после начала инцидента чиновники ушли, но подъехали два белых микроавтобуса, из них выбежали полицейские и обратились к протестующим с предложением покинуть это место. Нескольких женщин посадили в микроавтобус и увезли. Сотрудник передал по рации: "Всех вези в Южный".

Сколько человек было задержано, корреспондент "НГ" подсчитать не смогла - как раз в этот момент к ней подошел полицейский, закрыв спиной происходящее, и попытался забрать мобильный телефон, которым журналист вела фото- и видеосъемку. Все это происходило несмотря на то, что на корреспонденте был желтый жилет с надписью "Пресса". Только после предъявления служебного удостоверения полицейский перестал воспрепятствовать работе журналиста.

На этом инцидент с акцией протеста был завершен. На подходах к парку полицейские больше не останавливали прохожих, хотя дезинфекция все еще продолжалась.

Фото Ольги СИДОРОВОЙ