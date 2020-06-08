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Горячую воду в 132 домах в Костанае после опрессовки дадут позже, чем планировалось
Вины ГКП "КТЭК" в этом нет. Как сообщается на официальной странице теплокомпании в Instagram, перенос даты подачи горячей воды в жилые дома, запитанные от котельной № 3, связан с реконструкцией ул. Чкалова.
Фото из архива "НГ"
- Мы планировали и готовы завтра подключить к ГВС 132 дома в районе КЖБИ. Но увы! - написано в посте.
Руковоство ГКП "КТЭК" запросило в ТОО, выполняющем реконструкцию, дату окончания строительно-монтажных работ по переносу тепломагистрали.
- ТОО "Арвис" пока не готово сообщить, на какой период затянутся работы по реконструкции, - говорится в сообщении. - Как только ситуация прояснится, мы обязательно вам сообщим.
Это последний район, в котором этой весной проводилась опрессовка теплосетей. Испытания, согласно графику, прошли 28 мая. Вернуться горячая вода в жилые дома должна была 9 июня.
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