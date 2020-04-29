Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 3078 случаев (+51 за сутки),
798 выздоровевших (+24 за сутки), 25 умерли (+0 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
  45 случаев (+2 за сутки), 3 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

График опрессовки тепловых сетей немного изменили в Костанае

29 апреля 2020, 13:21 |  ЖКХ

Новый график ГКП "КТЭК" опубликовало на своей странице в Instagram. По сравнению с ранее опубликованным планом изменения коснулись только котельной №2. Отключения абонентов, подключенных к этой котельной, пройдет на неделю позже.

Отключения всех котельных пройдут в период с 11 мая по 9 июня, испытание каждой котельной в отдельности займет от 10 до 15 дней.

Наименование теплоисточника

Дата останова

Дата проведения испытаний

Дата запуска

ТЭЦ

11.05.2020

12.05.2020 – 1-й вывод
13.05.2020 – 2-й вывод

26.05.2020

Котельная №2

18.05.2020

19.05.2020

29.05.2020

Котельная №3

27.05.2020

28.05.2020

09.06.2020

Котельная №12

11.05.2020

12.05.2020

21.05.2020

БМК-92, БМК-93

11.05.2020

15.05.2020

21.05.2020




Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.04.20 17:49 Более 3 000 безработных смогут трудоустроиться на инфраструктурных проектах в Костанае
29.04.20 16:47 "Сами должны позаботиться..." - О смягчении условий карантина высказалась главный санврач Казахстана
29.04.20 16:27 Дожди с грозами и сильный ветер: погода ближайших дней в Костанайской области
29.04.20 15:26 Поезд с вахтовыми рабочими компании "Тенгизшевройл" прибыл в Костанай
29.04.20 14:58 Штрафы в 7,5 раза больше суммы взятки заплатили три водителя в Костанайской области
29.04.20 14:19 Борцов с коррупцией будут наказывать за провокации
29.04.20 13:56 Деньги Нацфонда могут исчерпаться за 3-4 года - мажилисмен
29.04.20 12:51 Казахстанцы пожаловались на недостачу денег на пенсионных счетах
29.04.20 10:52 Два новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
29.04.20 10:34 Онлайн-чемпионат по молниеносным шахматам провели в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ stratosfera_Z
Re: График опрессовки тепловых сетей немного изменили в Костанае
stratosfera_Z


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 29.04.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ох уж эти номера котельных . по человечески нельзя написать , какой ройон и когда будет без воды
Профайл

§ arman_kst
Re: График опрессовки тепловых сетей немного изменили в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.04.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
БМК-92, БМК-93 это мкрн. Юбилейный
Профайл




Авторизация
 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Мажилисмен Аманжан Жамалов в запросе премьер-министру РК сделал прогноз о том, что активы Нацфонда при такой скорости изъятия и низких ценах на нефть могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года. Не пора ли прекратить трату этих денег?
Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 1
Всего: 101

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 29 Queries | 74 Files Loaded: 637.58 Ko | Raw HTML: 49.23 Ko -
^ Наверх