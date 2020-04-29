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График опрессовки тепловых сетей немного изменили в Костанае
29 апреля 2020, 13:21 | ЖКХ
Новый график ГКП "КТЭК" опубликовало на своей странице в Instagram. По сравнению с ранее опубликованным планом изменения коснулись только котельной №2. Отключения абонентов, подключенных к этой котельной, пройдет на неделю позже.
Отключения всех котельных пройдут в период с 11 мая по 9 июня, испытание каждой котельной в отдельности займет от 10 до 15 дней.
|
Наименование теплоисточника
|
Дата останова
|
Дата проведения испытаний
|
Дата запуска
|
ТЭЦ
|
11.05.2020
|
12.05.2020 – 1-й вывод
|
26.05.2020
|
Котельная №2
|
18.05.2020
|
19.05.2020
|
29.05.2020
|
Котельная №3
|
27.05.2020
|
28.05.2020
|
09.06.2020
|
Котельная №12
|
11.05.2020
|
12.05.2020
|
21.05.2020
|
БМК-92, БМК-93
|
11.05.2020
|
15.05.2020
|
21.05.2020
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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