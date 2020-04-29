График опрессовки тепловых сетей немного изменили в Костанае

Новый график ГКП "КТЭК" опубликовало на своей странице в Instagram. По сравнению с ранее опубликованным планом изменения коснулись только котельной №2. Отключения абонентов, подключенных к этой котельной, пройдет на неделю позже.

Отключения всех котельных пройдут в период с 11 мая по 9 июня, испытание каждой котельной в отдельности займет от 10 до 15 дней.

Наименование теплоисточника Дата останова Дата проведения испытаний Дата запуска ТЭЦ 11.05.2020 12.05.2020 – 1-й вывод

13.05.2020 – 2-й вывод 26.05.2020 Котельная №2 18.05.2020 19.05.2020 29.05.2020 Котельная №3 27.05.2020 28.05.2020 09.06.2020 Котельная №12 11.05.2020 12.05.2020 21.05.2020 БМК-92, БМК-93 11.05.2020 15.05.2020 21.05.2020





