Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 1967 случаев (+115 за сутки),
476 выздоровевших (+29 за сутки), 19 умерли (+0 за сутки)
Коронавирус в Костанайской области:
Коронавирус в Костанайской области:
25 случаев (+4 за сутки), 1 выздоровевший (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
Когда в Костанае пройдет опрессовка тепловых сетей?
21 апреля 2020, 10:09 | ЖКХ
График останова теплоисточников и проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей повышенным давлением после окончания отопительного сезона 2019-2020 опубликовало ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram.
Отключения всех котельных пройдут в период с 11 мая по 9 июня, испытание каждой котельной в отдельности займет около двух недель.
|
Наименование теплоисточника
|
Дата останова
|
Дата проведения испытаний
|
Дата запуска
|
ТЭЦ
|
11.05.2020
|
12.05.2020 – 1-й выход
|
26.05.2020
|
Котельная №2
|
11.05.2020
|
14.05.2020
|
21.05.2020
|
Котельная №3
|
27.05.2020
|
28.05.2020
|
09.06.2020
|
Котельная №12
|
11.05.2020
|
12.05.2020
|
21.05.2020
|
БМК-92, БМК-93
|
11.05.2020
|
15.05.2020
|
21.05.2020
Последние новости
21.04.20 17:06 Создать из малышей команду - Как инструктор по физкультуре из Лисаковска учит детсадовцев играть в баскетбол
21.04.20 16:38 Семь человек спасли из пожара полицейские в Мичуринском
21.04.20 16:00 "Держитесь дальше друг от друга, а служба 103 всегда с вами" - В Костанае объяснили, как скорая работает в условиях карантина
21.04.20 14:42 "Молодые помогают держать темп" - 62-летний экс-полицейский из Костаная мечтает выступить на ЧМ по боксу
21.04.20 13:44 «Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...». О чем говорили на стихийной встрече предпринимателей и чиновников возле акимата Костаная
21.04.20 10:47 Помочь тем, кто не знает отдыха
21.04.20 10:28 Стадионы, котельные, больницы, дороги - что построят и отремонтируют в селах Костанайской области в 2020 году
21.04.20 09:51 Еще у четырех человек подтвердился COVID-19 в Житикаре
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 90
Пользователей: 6
Всего: 96
Вы гость здесь
Пользователей: 6
Всего: 96
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020